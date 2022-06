Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Feuer in einem leerstehenden Firmengebäude // Keine Verletzten

Bild-Infos

Download

Dortmund (ots)

Hostedde: Gegen 15.45 Uhr wurde die Feuerwehr in die Derner Bahnstraße alarmiert. Auf einem ehemaligen Firmengelände standen zwei Räume im zweiten Obergeschoß in einem leerstehenden Gebäude im Vollbrand. Die Einsatzkräfte drangen über eine Drehleiter zur Brandbekämpfung in das Gebäude, da die Zugänge im Erdgeschoß zugemauert waren. Das Gebäude wurde darüber hinaus, ohne Befund, auf etwaige Personen abgesucht. Die Brandursache wird von der Polizei ermittelt. Im Einsatz befanden sich Einheiten der Feuerwache 2 (Eving), die Grundschutzeinheiten der Feuerwachen 3 (Neuasseln) und 6 (Scharnhorst), die Freiwillige Feuerwehr Lanstrop sowie der Rettungsdienst.

Original-Content von: Feuerwehr Dortmund, übermittelt durch news aktuell