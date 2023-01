POL-MG: Radfahrer von Auto erfasst

Mönchengladbach (ots) - Eine 70-jährige Autofahrerin hat sich am Dienstag, 24. Januar, um 6.05 Uhr bei einem Verkehrsunfall an der Hubertusstraße im Stadtteil Hockstein schwere Verletzungen zugezogen. Die Frau fuhr laut Zeugenangaben zunächst in Richtung Geistenbecker Ring. In Höhe eines Supermarktes nahm sie ein Wendemanöver vor, bei dem sie mit einem ...

mehr