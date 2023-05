Polizeiinspektion Rostock

POL-HRO: Mehrere Fahrzeuge beschädigt - Tatverdächtiger gestellt

Rostock (ots)

Nachdem ein 37-jähriger Mann am 14.05.2023 gegen 12:15 Uhr im Rostocker Stadtteil Lütten Klein Fahrzeuge beschädigt haben soll, ermittelt nun die Kriminalpolizei.

Ein Zeuge hatte beobachtet, wie sich der Tatverdächtige an einem Pkw zu schaffen machte. Der Rostocker hatte eine Radkappe von dem Fahrzeug entwendet, diese auf einen Müllhaufen geworfen und war anschließend unerkannt geflüchtet. Die alarmierten Polizeibeamten konnten vor Ort weitere Radkappen auffinden. Noch während der ersten polizeilichen Maßnahmen erhielten die Beamten den Hinweis, dass eine Person mit offensichtlich gestohlenen Kennzeichentafeln in der Helsinkier Straße unterwegs sei. Die Beamten konnten den Deutschen aufgrund der guten Personenbeschreibung des Zeugen noch in unmittelbarer Nähe stellen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,66 Promille.

Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats Rostock dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell