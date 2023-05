POL-HRO: Radfahrerin nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Rostock (ots) - Unter Alkoholeinfluss fuhr ein 50-Jähriger am Samstagabend gegen einen am Fahrbahnrand abgestellten Pkw. Der Rostocker ist gegen 19:00 Uhr in der Willi-Bredel-Straße mit einem am Fahrbahnrand abgeparkten Audi kollidiert und anschließend vom Unfallort geflüchtet. Zeugen hatten den Unfall beobachtet und informierten umgehend die Polizei. An seiner Wohnanschrift konnten die Beamten den bereits schlafenden ...

