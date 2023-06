Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim an der Brenz - Rauch in Wohnung

Am Mittwoch sorgte eine mit Öl gefüllte Pfanne für einen Einsatz in Heidenheim-Schnaitheim.

Ulm (ots)

Gegen 18 Uhr wurde starker Rauch in einer Wohnung im Rembrandtweg gemeldet. Einsatz- und Rettungskräfte rückten an. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte die Bewohnerin den Herd eingeschaltet und die Pfanne auf der Herdplatte vergessen. Der Fettbrand konnte noch vor Eintreffen der Feuerwehr durch den Enkel der Bewohnerin gelöscht werden. Die Feuerwehr lüftete die Wohnung, sodass diese am Ende wieder betreten werden konnte. Verletzt wurde niemand. Durch den Brand wurde die Dunstabzugshaube angekokelt. Ein Gebäudeschaden entstand nicht.

