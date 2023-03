Feuerwehr Gelsenkirchen

FW-GE: Küchenbrand in Bulmke-Hüllen -Wohnungsinhaberin verletzt-

Gelsenkirchen (ots)

Am Sonntagvormittag gegen 10.45 Uhr wurde die Feuerwehr Gelsenkirchen in die Emmastraße nach Bulmke-Hüllen gerufen. Dort war aus bisher ungeklärter Ursache eine Küche im 2.OG in Brand geraten. Bei den eigenen Löschversuchen zog sich die Wohnungsinhaberin eine Rauchgasvergiftung zu. Einsatzkräfte der Feuerwachen Altstadt, Hessler und die Freiwillige Feuerwehr -Löschzug Altstadt- hatten das Feuer dann aber schnell mit einem Rohr gelöscht. Der Brandrauch wurde aus der Wohnung entfernt. Die Wohnung wurde spannungsfrei geschaltet und das Gas an der Therme abgeschiebert. Die Kontrolle der Nachbarwohnungen blieb ohne Befund. Die 60-jährige Wohnungsinhaberin wurde in ein Gelsenkirchener Krankenhaus gebracht. Die Kripo ermittelt die Brandursache. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr waren nach ca. 2 Stunden wieder an ihren Standorten.

