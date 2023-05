POL-HI: Verkehrsunfallflucht

Hildesheim (ots) - (jul) Ein dreister Täter entwendete ein hochwertiges E-Bike aus der Fahrradgarage am hellerlichten Tage. Nach Angaben des 39-jährigen Geschädigten sei die Tat zwischen kurz vor 7 Uhr und 19 Uhr am 08.05. geschehen. Die Fahrradgarage am Bahnhof wurde in diesem Zeitraum an der Umzäunung beschädigt, so Zutritt zum Objekt verschafft und das Fahrrad herausgetragen. Es handelt sich um ein schwarz-graues ...

