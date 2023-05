Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unfallflüchtiger beschädigt Pkw und Ziegelsteinmauer - Zeugenaufruf -

Hildesheim (ots)

Alfeld (geb). In der Nacht vom 08.05.-09.05.2023 ereignete sich im Einmündungsbereich Stettiner Straße/An den Steinköpfen in 31061 Alfeld (Leine) eine Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verursacher befuhr mit seinem unbekannten Kraftfahrzeug die Stettiner Straße und bog rechts in die Straße an den Steinköpfen ab. Hierbei touchierte er den rechten Außenspiegel sowie rechten vorderen Kotflügel eines geparkten Pkw. Im weiteren Verlauf des Abbiegevorganges stieß er gegen eine Grundstücksmauer aus Ziegelsteinen. Da die Metallpfosten der Mauer miteinander verschweißt waren, wurde die Mauer durch den Zusammenstoß in einer Länge von ca. 35 Metern beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei schätzt den Schaden auf 12.000 Euro. Nach ersten Ermittlungsergebnissen könnte es sich um einen blauen Lkw und/oder Auflieger/Anhänger handeln. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Alfeld unter 05181-9116-0 in Verbindung zu setzen.

