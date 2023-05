POL-HI: Diebstahl von Werkzeugen aus Handwerkerfahrzeugen

Hildesheim (ots) - DUINGEN OT WEENZEN (rb) - Am 08.05.2023, um 10:30 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer eines LKW die B240 von Marienhagen aus kommend in Richtung Duingen. In der Paderborner Straße, im Ortsteil Weenzen, fuhr der LKW an einem dort abgeparkten Fiat Panda vorbei und riss dabei den linken Außenspiegel des PKW ab. Es entstand ein ...

