POL-HI: Sarstedt - E-Bike am Hauptbahnhof entwendet

Hildesheim (ots)

(jul) Ein dreister Täter entwendete ein hochwertiges E-Bike aus der Fahrradgarage am hellerlichten Tage. Nach Angaben des 39-jährigen Geschädigten sei die Tat zwischen kurz vor 7 Uhr und 19 Uhr am 08.05. geschehen. Die Fahrradgarage am Bahnhof wurde in diesem Zeitraum an der Umzäunung beschädigt, so Zutritt zum Objekt verschafft und das Fahrrad herausgetragen. Es handelt sich um ein schwarz-graues E-Bike der Marke Cube. Der Neuwert beläuft sich auf einen unteren vierstelligen Betrag. Durch die Polizei Sarstedt konnten verwertbare Spuren am Tatort festgestellt und gesichert werden. Ungeachtet dessen sind es auch immer wieder Hinweise aus der Bevölkerung, die zur Überführung der Täter hilfreich sind. Die Polizei Sarstedt bittet daher, dass sich mögliche Zeuge bei der hiesigen Dienststelle unter der Rufnummer 05066-985115 melden und ihre Erkenntnisse teilen.

