Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Ein Rempler mit Folgen

Am Mittwoch ging ein Betrunkener auf einen 33-Jährigen in Ulm los.

Ulm (ots)

Zwischen dem 29-Jährigen und dem 33-Jährigen kam es gegen 18.45 Uhr in der Straßenbahn zu einem verbalen Streit. Der 29-Jährige war stark betrunken. In der Friedrich-Ebert-Straße stieg der 33-Jährige dann aus. Dabei rempelte ihn sein Kontrahent an, schlug ihm gegen den Kopf und das Schienbein. Sichtbare Verletzungen trug der 33-Jährige nicht davon. Das Polizeirevier Ulm-Mitte hat die Ermittlungen wegen Körperverletzung aufgenommen.

+++++++ 1230139 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell