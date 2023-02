Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Unfallgeschädigter gesucht

Arnsberg (ots)

Am Dienstag meldete sich ein Autofahrer bei der Polizei und machte Angaben zu einem Unfall. Gegen 13:20 Uhr befuhr der Mann die Straße "Unterm Römberge" und beschädigte den Außenspiegel eines am Straßenrand geparkten PKW. Da er zwar einen Knall vernahm, diesen aber nicht zuordnen konnte, fuhr er weiter. Auf dem Rückweg bemerkte er den Unfallschaden an dem geparkten Auto. Er fuhr zur Polizeiwache, um den Unfall zu melden. In der Zwischenzeit entfernte sich der beschädigte Wagen vom Unfallort. Der Fahrer des beschädigten Autos wird gebeten, sich mit der Polizei in Arnsberg unter der 02932 / 90 200 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell