Polizei Warendorf

POL-WAF: Ostbevern. Kradfahrer gesucht

Warendorf (ots)

Am Montag, 15.5.2023, 7.15 Uhr ereignete sich ein Unfall auf der B 51 in Höhe Ostbevern. Ein 36-Jähriger aus Ostbevern befuhr mit seinem Pkw die Strecke von Ostbevern nach Telgte. Er gab an, dass ihm in Höhe der Anschrift Überwasser 30 zwei Motorräder entgegen gekommen seien. Eines der Fahrzeuge hätte sich auf seiner Fahrspur befunden, so dass der 36-Jährige nach rechts ausgewichen sei. Dabei sei der Ostbeverner mit seinem Auto auf den Grünstreifen geraten und habe sich leicht verletzt. Gesucht werden nun die Kradfahrer, die in Richtung Ostbevern fuhren sowie Zeugen, die Angaben zu der Situation geben können. Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

