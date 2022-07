Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Gasalarm in Firmenhalle

Mönchengladbach-Rheydt, 12.07.2022, 12:16 Uhr, Bonnenbroicher Straße (ots)

Am Dienstagmittag wurde die Feuerwehr zum Hallenkomplex einer Firma an der Bonnenbroicher Straße gerufen. Die Mitarbeiter der Firma vermuteten auf Grund einer offensichtlich defekten Batterie eines Gabelstaplers, der gerade geladen wurde, dass gefährliche Gase ausgetreten sein könnten. Ein Angriffstrupp der Feuerwehr ging unter Pressluftatmern mit verschiedenen Messgeräten in die betroffene Halle vor und konnte umgehend Entwarnung geben. Zur Sicherheit wurden sämtliche Türen und Tore der Halle geöffnet, um prophylaktisch eine Querlüftung der Halle generieren zu können. Dem Betriebsleiter wurde auferlegt, eine Fachfirma bezüglich des Austauschs der Batterie des Gabelstaplers hinzuzuziehen. Verletzt wurde bei diesem Einsatz niemand.

Im Einsatz waren der Löschzug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), der Notarzt sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtsrat Thorsten Gornik

