FW-MG: Zimmerbrand

Mönchengladbach- Eicken, 11.07.2022, 15:15 Uhr, Kaldenkirchener Straße (ots)

Am heutigen Nachmittag wurde die Feuerwehr Mönchengladbach zu einem Bungalow auf der Kaldenkirchener Straße alarmiert. Aus bislang ungeklärter Ursache brannte es in einem Zimmer. Die Türen zum Brandraum wurden geschlossen und die Bewohner verließen das Gebäude. Durch ihre Achtsamkeit blieben die Bewohner unverletzt und der Brand blieb auf ein Zimmer beschränkt. Die eintreffenden Einsatzkräfte konnten den Brand mit einem Trupp geschützt durch Atemschutzgeräte und einem C- Strahlrohr schnell löschen und den entstandenen Brandrauch mit einem Belüftungsgerät ins Freie befördern. Dennoch wurde das Zimmer durch den Brand vollständig zerstört und ist nicht mehr bewohnbar. Die Kaldenkirchener Straße wurde während des Einsatzes in Fahrtrichtung der BAB A 52 ab der Kaiser Friedrich Halle durch die Polizei voll gesperrt.

Im Einsatz waren der Lösch- und Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), ein Löschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), ein Notarzt aus Erkelenz und zwei Rettungswagen sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter Brandamtmann Holger Coenen

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell