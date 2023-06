Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Achstetten/B30 - Ins Schleudern geraten

In einen vorausfahrenden Lkw stieß am Mittwoch ein Autofahrer auf der B30 bei Achstetten.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 43-Jährige gegen 14.45 Uhr auf der B30 in Richtung Biberach. Der Mann war kurz vor Achstetten auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs. Aus bisher unbekannten Gründen verlor der Fahrer des Ford die Kontrolle und fuhr zunächst auf den linken Fahrstreifen. Durch Gegenlenken brachte der 43-Jährige sein Auto wieder auf den rechten Fahrstreifen. Dort fuhr er einem vorausfahrenden Lkw mit Sattelauflieger auf. Der Lkw wurde von einem 63-Jährigen gelenkt. Beide Fahrzeuge kamen dann auf dem Standstreifen zum Stehen. Durch den heftigen Aufprall lösten im Ford die Airbags aus. Der Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu. Seine drei Mitfahrenden im Alter von fünf, 39 und 41 Jahren und der Lkw-Fahrer blieben unverletzt. Ein Rettungswagen war vor Ort und kümmerte sich um den Leichtverletzten. Die Polizei Laupheim hat den Unfall aufgenommen und ermittelt nun den genauen Unfallhergang. Sie schätzt den Schaden an dem Auto auf rund 20.000 Euro, an dem Auflieger auf ca. 4.000 Euro. Der total beschädigte Ford musste abgeschleppt werden. Die Feuerwehr war mit sechs Einsatzkräften und einem Fahrzeug im Einsatz. Gegen 16 Uhr war die Unfallstelle geräumt und die B30 wieder vollständig befahrbar.

Hinweis der Polizei: Als eine der wichtigsten Grundregeln mahnt die Straßenverkehrsordnung zu ständiger Vorsicht. Fahrer müssen jederzeit aufmerksam sein und Ablenkungen jeglicher Art vermeiden. Jede Unaufmerksamkeit kann schwerwiegende Folgen haben. Diese und viele weitere Tipps gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.gib-acht-im-verkehr.de

