POL-UL: (BC) Ochsenhausen - Im Kreisel gestreift

Leicht verletzt wurde ein 56-Jähriger am Donnerstag in Ochsenhausen.

Gegen 6.45 Uhr war eine Toyota-Fahrerin in der Biberacher Straße unterwegs. Sie fuhr in Richtung Ringschnait. Im Kreisverkehr an der Straße Bahnhof fuhr ein Radfahrer. Auf dessen Vorfahrt achtete die 23-Jährige nicht. Sie fuhr in den Kreisel und streifte das Pedelec am Hinterrad. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich leicht. Die Rettungskräfte versorgten den Radler an der Unfallstelle und brachten ihn vorsorglich in eine Klinik. Der Polizeiposten Ochsenhausen nahm den Unfall auf. Die Polizei schätzt den Schaden am Pedelec auf rund 200 Euro, den am Auto auf ca. 300 Euro.

Hinweis der Polizei: Als eine der wichtigsten Grundregeln mahnt die Straßenverkehrsordnung zu ständiger Vorsicht. Fahrer und Fußgänger müssen jederzeit aufmerksam sein und Ablenkungen jeglicher Art vermeiden. Jede Unaufmerksamkeit kann schwerwiegende Folgen haben.

