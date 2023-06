Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Bad Schussenried - Betrunkener fährt gegen Baum

Am Donnerstag fuhr ein 56-Jähriger bei Bad Schussenried gegen einen Baum und verletzt sich schwer.

Ulm (ots)

Der Opel-Fahrer war gegen 22.15 Uhr auf der Kreisstraße von Olzreute in Richtung Bad Schussenried unterwegs. Dabei fiel er Zeugen bereits durch seine unsichere Fahrweise auf. Kurz vor der Einmündung Seestraße zur L 275 kam der Fahrer des Opel nach rechts von der Straße ab. Wie die Polizei berichtet, fuhr der 56-Jährige unbeirrt weiter und schoss über den Einmündungsbereich hinaus. Die gefährliche Fahrt endete an einem Baum. Durch den heftigen Aufprall wurde der Opel-Fahrer im seinem Auto eingeklemmt. Rettungskräfte befreiten den Mann aus seinem Fahrzeug. Er erlitt schwere Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Bei der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf eine alkoholische Beeinflussung des Fahrers. Im Krankenhaus nahm ihm deshalb ein Arzt Blut ab. Der Opel war total beschädigt und musste durch einen Abschlepper geborgen werden. Die Verkehrspolizei Laupheim nahm den Unfall auf. Sie schätzt den Schaden auf rund 5.000 Euro. Der Mann muss nun mit einer Strafanzeige rechnen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Die Feuerwehr Bad Schussenried war mit 23 Einsatzkräften und sechs Fahrzeugen im Einsatz. Zu Verkehrsbeeinträchtigungen kam es nicht.

Hinweis der Polizei: Im Straßenverkehr wird der "berauschte" Fahrer zur Gefahr für sich und seine Mitmenschen. Zum eigenen Schutz und dem anderer muss jedem klar sein: Die sichere Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige körperliche und geistige Fitness und natürlich eine freie Sicht!

++++1240074 (JS)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell