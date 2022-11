POL-PDNW: Trunkenheitsfahrt mit über 2 Promille

Bad Dürkheim (ots) - Am Dienstag den 8.11.2022 gegen 11.40 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in der Gerberstraße. Ein 75-jähriger Autofahrer streifte beim Vorbeifahren ein geparktes Fahrzeug und verursachte Sachschaden in Höhe von zirka 300 EUR. Die hinzugerufenen Polizeibeamten konnten im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme bei dem Senior Atemalkoholgeruch feststellen. Ein Atemalkoholtest erbrachte ein vorläufiges ...

