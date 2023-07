Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Rollerfahrer nach Sturz schwer verletzt

Stuttgart-Weilimdorf (ots)

Ein 28 Jahre alter Fahrer eines Motorrollers ist am Samstag (08.07.2023) bei einem Sturz in der Engelbergstraße schwer verletzt worden. Der 28-Jährige war kurz nach 22.10 Uhr in Richtung Gerlingen unterwegs, als er dabei gegen den Bordstein kam und stürzte. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei ihm eine mutmaßliche Alkoholbeeinflussung fest, woraufhin er sich einer Blutprobe unterziehen musste. Die Polizeibeamten beschlagnahmten in der Folge auch seinen Führerschein.

