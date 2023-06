Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: E-Bikerin beim Abbiegen übersehen

Soest (ots)

Am Donnerstag, um 11:45 Uhr, kam es auf der Schendelerstraße in Fahrtrichtung Hattrop zu einem Verkehrsunfall. Eine 33-jährige Postbotin aus Soest beabsichtigte mit dem Postwagen nach rechts auf eine Grundstück einzubiegen. Dabei übersah sie eine 59-jährige Soesterin auf ihrem E-Bike. Sie fuhr in gleiche Richtung, am rechten Fahrbahnrand. Vermutlich befand sie sich im "toten Winkel" der Postbotin. Durch den Zusammenstoß kam die E-Bikerin zu Fall und verletzte sich leicht. (ja)

