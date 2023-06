Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Gaststätte

Soest (ots)

Am 15. Juni, in der Zeit zwischen 01:00 Uhr bis 08:00 Uhr, brachen bisher unbekannte Täter in ein Restaurant im Stadtpark ein. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt über ein Fenster. Im Restaurant durchsuchten sie sämtliche Schränke. Ob Gegenstände entwendet wurden, ist noch unklar. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort und hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921-91000 zu melden. (ja)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell