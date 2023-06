Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Öffentlichkeitsfahndung

Kreis Soest (ots)

Seit dem 13. Juni, etwa 23.55 Uhr, wird die 16-jährige Joanna H. aus Lippstadt vermisst. Zuletzt wurde Joanna H. an ihrer Wohnanschrift in Lippstadt gesehen. Die 16-Jährige ist 1,65 Meter groß, hat eine schlanke Statur und blonde, mittellange Haare. Joanna ist bekleidet mit einer schwarzen, kurzen Hose, einem schwarzen Oberteil und einer lilafarbenen Jacke mit Camouflage-Muster. Sie führt vermutlich einen grauen Nike-Rucksack mit. Joanna H. ist in der 33. Woche schwanger, was ihr derzeit nicht anzusehen ist. Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921-91000 oder der Notrufnummer 110, bei der Polizei zu melden.(dk)

