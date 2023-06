POL-SO: Schockanrufe

Lippetal (ots) - Am Mittwoch kam es gegen 10:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Straße Auf der Geist, in Höhe der Hausnummer 5. Eine 58-jährige Frau aus Lippetal befuhr mit ihrem Liegefahrrad die Straße auf der Geist in südliche Richtung und geriet mit ihrem Zweirad in eine ungesicherte, etwa 80 cm tiefe Baugrube auf der Fahrbahn. Sie stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Die Lippetalerin wurde ...

