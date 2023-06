Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Anröchte-Altenmellrich - Motorradfahrer verletzt

Anröchte (ots)

Am Mittwoch kam es gegen 11:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Dorfstraße zwischen den Ortschaften Sichtigvor und Altenmellrich. Ein 63-jähriger Kradfahrer aus Lippstadt befuhr mit seiner BMW die Dorfstraße in Richtung Altenmellrich. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Motorradfahrer nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet in den Graben und touchierte ein Verkehrszeichen. Der 63-Jähriger erlitt bei dem Sturz schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Das Krad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Dorfstraße komplett gesperrt werden.(dk)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell