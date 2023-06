Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Täter nach Einbruch flüchtig

Ense-Höingen (ots)

Am 13. Juni, gegen 05:40 Uhr, wurde in einen Fachbetrieb für Glas- und Fensterbau auf dem Oesterweg eingebrochen. Ein Zeuge hörte einen lauten Knall und informierte die Polizei. Er konnte von seinem Balkon aus beobachten, wie vier Täter die Scheibe einer Tür einschlugen und sich Zutritt zum Gebäude verschafften. Kurze Zeit später luden sie mehrere Kupferrohre in einen Ford und flüchteten. Die angebrachten Kennzeichen, die sich am Pkw befanden, wurde in der Nacht zuvor im Raum Herten entwendet. Die Kriminalwache erschien zur Spurensicherung und hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise auf die flüchtigen Personen oder das Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02938-91000 zu melden. (ja)

