Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein-Suttrop - Kradfahrerin verletzt

Warstein (ots)

Am gestrigen Dienstag kam es gegen 07:55 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Nuttlarer Straße, in Höhe der Hausnummer 51. Eine 18-jährige Frau aus Warstein befuhr mit ihrem Leichtkraftrad der Marke Kreidler die Nuttlarer Straße in Richtung Süden. Zeitgleich befuhr eine 40-jährige Frau aus Warstein mit ihrem VW einen Wirtschaftsweg in Richtung Nuttlarer Straße. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die Kradfahrerin stürzte und wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus transportiert. Die Nuttlarer Straße musste für den Zeitraum der Unfallaufnahme gesperrt werden.(dk)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell