POL-EL: Meppen - Fanbrief SV Meppen gegen den TSV 1860 München

Lathen (ots) - In der Zeit zwischen dem 1. Februar, 10 Uhr, und dem 3. Februar, 10 Uhr, kam es in Lathen zu einer Sachbeschädigung. Bislang unbekannte Täter begaben sich auf das Grundstück eines Einfamilienhauses in der "Mozartallee" und beschädigten vermutlich mit einem Stein die Fensterscheibe des Gebäudes. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Lathen ...

