Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Trickdiebstahl

Erwitte (ots)

Am 12. Juni kam es gegen 15 Uhr zu einem dreisten Trickdiebstahl in der Wiggeringhauser Straße. Ein bislang unbekannter Mann klingelte an der Tür eines Hauses und verwickelte den 86-jährigen Wohnungsinhaber in ein Gespräch. Er erzählte ihm, dass er einer Hilfsorganisation angehöre und bat um Einlass. Der Senior ließ den glaubwürdig erscheinenden Mann anschließend ins Haus. Der Unbekannte bat sofort um ein Glas Wasser, welches ihm der hilfsbereite Senior aus der Küche holte. Anschließend verließ der Unbekannte zügig das Haus und entfernte sich in unbekannte Richtung. Erst am Folgetag bemerkte der Erwitter das Fehlen eines dreistelligen Bargeldbetrages aus seiner Geldbörse. Offenbar hatte der unbekannte Täter das Geld entwendet, als der hilfsbereite Senior ihm das gewünschte Glas Wasser holte. Der Dieb kann wie folgt beschrieben werden: Etwa 35 bis 40 Jahre alt, etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß, schlanke Figur, südländisches Erscheinungsbild, gepflegter Kurzhaarschnitt, leichter Akzent. Bekleidet war der Mann mit einer weißen Hose und einem weißen Hemd. Zeugen, die Hinweise zu der verdächtigen Person geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941-91000 bei der Polizei zu melden.(dk)

