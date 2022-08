Polizei Hagen

POL-HA: Festnahme nach Ladendiebstahl mit Festnahme - Mann versteckt sich im Gebüsch

Hagen-Boele (ots)

Am Montag, 15.08.2022, beobachtete eine Mitarbeiterin eines Supermarktes in der Schwerter Straße gegen 16:10 Uhr einen Mann. Dieser kleidete seinen Einkaufswagen seltsamerweise mit einer Decke aus und trug einen Rucksack. Während des Einkaufes verhielt er sich auffällig und sah sich oft verstohlen um. Als ein Mitarbeiter ihn ansprach, rannte der Mann aus dem Geschäft. Die Polizisten fahndeten nach dem mutmaßlichen Ladendieb. Eine Streifenwagenbesatzung sah in der Steinhausstraße einen Mann, der sich in einem Gebüsch versteckte. Die Polizisten kontrollierten den 39-Jährigen, der keinen weiteren Fluchtversuch unternahm. Die Täterbeschreibung traf auf ihn zu. In seinem Rucksack befanden sich Zigarettenschachteln in einem Wert von über 300 Euro - die Beute aus dem Supermarkt. Die Dieb war der Polizei bereits einschlägig für gleichgelagerte Delikte bekannt. Die Beamten nahmen den Mann vorläufig fest. (hir)

