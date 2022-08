POL-HA: Unfall mit drei beteiligten Autos in Hohenlimburg - 60-jährige Frau leicht verletzt

Hagen-Haspe (ots) - Am Montag, 15.08.2022, stand ein Streifenwagen gegen 22:40 Uhr an einer roten Ampel an der Kölner Straße Ecke Haenelstraße. Aus Richtung Kurt-Schumacher-Ring in Richtung Gevelsberg fuhr ein Motorroller entlang. Dieser fiel den Beamten durch laute Motorengeräusche auf. Der Fahrer des Kleinkraftrades bog kurz darauf in den Fußweg zur Bezirksportanlage ein und beschleunigte hier stark. Die ...

mehr