POL-HA: Polizei Hagen und Ordnungsdienst der Stadt Hagen mit gemeinsamer Streife am Hagener Hauptbahnhof

Bei einer gemeinsamen Streife im Bereich des Hauptbahnhofs ahndeten Beamte des Schwerpunktdienstes der Polizei Hagen und des Ordnungsdienstes der Stadt Hagen am Donnerstag (11.08.2022) mehrere Verkehrsverstöße und führten diverse Gespräche mit Bürgerinnen und Bürgern. Durch sogenannten Ordnungspartnerschaft zwischen Polizei Hagen und Stadt Hagen soll die subjektive und objektive Sicherheit am Hagener Hauptbahnhof erhöht werden. Durch die gemeinsamen Streifengänge der Beamten soll die Präsenz dort deutlich erhöht und den Bürgerinnen und Bürgern ein Sicherheitsgefühl vermittelt werden. Dieses wird zudem auch objektiv durch repressive Tätigkeiten erhöht. Für den Bereich des Hauptbahnhofs wird dabei eine "Null Toleranz"-Strategie verfolgt. Am Donnerstag ahndeten die Beamten 24 Verstöße, unter anderem wegen des Fehlverhaltens beim Parken. Außerdem sprachen sie 14 Verwarnungen gegenüber Fußgängern aus, die bei Rotlicht die Straße überquerten. Die Beamten des Ordnungsdienstes erteilten mehrere Platzverweise, verfolgten illegale Müllentsorgung und stellten mehrere Verstöße bei der ansässigen Gastronomie fest. Es sind bereits weitere Streifen im Rahmen der Ordnungspartnerschaft geplant. (sen)

