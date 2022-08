Polizei Hagen

POL-HA: Unbekannter Täter stiehlt Hose und Auto eines 70-jährigen Mannes in Hohenlimburg

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Ein bislang unbekannter Täter stahl einem 70-jährigen Mann am Montagnachmittag (15.08.2022) in Hohenlimburg zunächst seine Hose und mit dem darin befindlichen Schlüssel anschließend auch das Auto des Mannes. Zwischen 15.30 Uhr und 17.00 Uhr hielt sich der Hagener in seinem Kleingarten in der Hohenlimburger Straße auf und arbeitete dort. Zuvor hatte er sich umgezogen und seine Hose in der Gartenlaube abgelegt. In den Taschen der Hose befanden sich die Geldbörse sowie der Autoschlüssel des 70-Jährigen. Als er, gegen 17.00 Uhr, den Diebstahl seiner Hose bemerkte, stellte er anschließend zudem fest, dass der unbekannte Täter auch seinen blauen BMW gestohlen hatte. Eine umgehend eingeleitete Fahndung nach dem PKW verlief ohne Erfolg. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen des Diebstahls von Kraftwagen und des unbefugten Gebrauchs eines Fahrzeuges ein. Die Kripo hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 02331-986 2066 zu melden. (sen)

