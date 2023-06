POL-SO: Verletzter Zweiradfahrer

Erwitte (ots) - Am 12. Juni kam es gegen 15 Uhr zu einem dreisten Trickdiebstahl in der Wiggeringhauser Straße. Ein bislang unbekannter Mann klingelte an der Tür eines Hauses und verwickelte den 86-jährigen Wohnungsinhaber in ein Gespräch. Er erzählte ihm, dass er einer Hilfsorganisation angehöre und bat um Einlass. Der Senior ließ den glaubwürdig erscheinenden Mann anschließend ins Haus. Der Unbekannte bat sofort um ein Glas Wasser, welches ihm der hilfsbereite ...

mehr