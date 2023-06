Polizei Eschwege

POL-ESW: Verkehrsunfälle

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Unfallflucht

Um 08:30 Uhr befuhr heute Morgen ein 18-Jähriger aus Gieboldehausen mit Sprinter die L 3424 von Röhrda in Richtung Langenhain. In Höhe von Gut Laudenbach kam ihm ein weißer Sprinter entgegen, der zu weit links fuhr, so dass die beiden Außenspiegel der Fahrzeuge gegeneinander prallten. An dem Sprinter des 18-Jährigen entstand ein Sachschaden von ca. 150 EUR. Hinweise auf den Flüchtigen: 05651/9250.

Polizei Sontra

Wildunfall

Um 11:00 Uhr befuhr heute Vormittag ein 19-Jähriger aus Sontra die B 27 in Richtung Eschwege. Ca. 300 Meter vor der Einmündung zur B 400 kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, wodurch am Pkw ein Sachschaden von ca. 2500 EUR entstand. Das Reh lief anschließend davon.

Polizei Witzenhausen

Geparktes Auto angefahren

Um 22:35 Uhr befuhr gestern Abend ein 48-Jähriger aus Luckau mit einem Sattelzug die Kasseler Straße in Hundelshausen. In Höhe Haus-Nr. 54 touchierte er mit dem Auflieger einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw Skoda, wodurch ein Sachschaden von ca. 2500 EUR entstand.

Pressestelle der Polizeidirektion Werra-Meißner, KHK Künstler

