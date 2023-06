Polizei Eschwege

POL-ESW: Einbruch in Getränkemarkt; Täter klauen 1 Kiste Weißbier; Polizei sucht Zeugen

Eschwege (ots)

Polizei Witzenhausen

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Montag auf Dienstag, zwischen 21.00 Uhr und 07.40 Uhr, die Scheibe eines Getränkemarktes eingeworfen und anschließend ein Kiste Weißbier im Wert von 17.- Euro aus dem Verkaufsraum geklaut. Der Vorfall ereignete sich in der Straße "Bischhäuser Aue" in Witzenhausen. Durch die mittels Stein eingeworfene Frontscheibe des Getränkemarktes haben die Täter zudem einen Sachschaden in Höhe von 1000 Euro angerichtet. Die Polizei in Witzenhausen hat Ermittlungen wegen Einbruchsdiebstahl aufgenommen und bittet um Hinweise unter 05542/9304-0.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

