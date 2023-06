Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 13.06.2023

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Körperverletzung, Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch

In einem Mehrfamilienhaus in Reichensachsen mussten Beamte der Polizei Eschwege am späten Montagabend schlichtend eingreifen, nachdem zwei an gleicher Adresse wohnhafte Nachbarinnen im Alter von 35 und 37 Jahren aneinandergeraten waren. Dabei soll die 35-Jährige die Wohnung der anderen Frau widerrechtlich betreten haben und diese auch körperlich angegangen sein. Zudem habe die 35-Jährige im Zuge des Streits noch gegen einen Standventilator getreten, der dadurch beschädigt wurde. Hintergrund sind offenbar private Streitigkeiten die zuvor am gleichen Abend in einer Ruhestörung gemündet hatten. Die Polizei hat entsprechende Ermittlungen gegen die 35-Jährige aufgenommen.

Geld aus verlorenem Portemonnaie geklaut; Polizei sucht Zeugen

Am Montagabend haben Unbekannte aus einem Portemonnaie, das eine 17-jährige Schülerin verloren hat, einen Geldbetrag von 90 Euro geklaut und anschließend das Portemonnaie auf einem Mülleimer wieder abgelegt. Das Ganze geschah zwischen 20.00 Uhr und 21.45 Uhr an der Skateranlage in Eschwege in der Straße "Jardin-de-Saint-Mande" beim dortigen Freizeitgelände. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0.

Parkrempler; Schaden 2000 Euro

Ein 51-jähriger Autofahrer aus dem Ringgau hat am Montagabend gegen 17.35 Uhr in der Straße Hessenring in Eschwege auf dem Parkplatz eines Autohauses einen anderen Pkw beschädigt. Der 51-Jährige touchierte beim Rückwärtsausparken den hinter ihm geparkten Pkw eines 59-Jährigen aus Eschwege. Währen das Fahrzeug des Verursachers laut Unfallbericht unbeschädigt blieb, entstand am Wagen des 59-Jährigen ein Schaden von 2000 Euro.

Verkehrsunfallflucht; Polizei sucht Zeugen

Nachträglich zur Anzeige gebracht wurde jetzt eine Unfallflucht, die sich letzte Woche zwischen Mittwoch (07.06.2023) 19.00 Uhr und Samstag (10.06.2023) 15.30 Uhr ereignet hat. In besagtem Zeitraum ist in Eschwege in der Straße "Unter dem Berge" auf dem dortigen Parkplatz (ehemals Busbahnhof) ein schwarzer Renault Clio beim Ein-/Ausparken beschädigt worden. Der Schaden am vorderen rechten Kotflügel u. Stoßfänger beläuft sich auf etwa 400 Euro. Offenbar hatte der Verursacher oder ein Zeuge zwar eine Benachrichtigung an dem Renault hinterlassen, diese war aber später nicht mehr lesbar. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0 entgegen.

Polizeieinsatz nach verdächtiger Wahrnehmung

Einen Polizeieinsatz nach sich gezogen hat gestern Vormittag die Beobachtung einer Passantin, die in einem Ortsteil von Wanfried um kurz vor 11.00 Uhr zwei verdächtige Personen und verdächtiges Fahrzeug gemeldet hatte. Laut der Mitteilung, habe eine Person zudem einen verdächtigen Gegenstand bei sich getragen, der von weitem einer Waffe ähneln würde. Daraufhin haben Beamte der Eschweger Polizei das Fahrzeug in der betreffenden Ortslage ausfindig gemacht und einer Kontrolle unterzogen. Wie sich herausstellte, waren die zwei Männer mit dem Auto zwecks privaten Möbelankaufs unterwegs. Einer der Männer trug dabei ein auffälliges Handyholster am Gürtel, welches von der Mitteilerin fälschlicherweise als besagter verdächtiger Gegenstand wahrgenommen worden war. Die Kontrolle verlief ohne weitere polizeirelevante Vorkommnisse.

Polizei Witzenhausen

Pkw kommt von der Fahrbahn ab; Schaden 14.000 Euro

Ein 21-jähriger Autofahrer aus Witzenhausen ist am Montagabend mit seinem Pkw ohne Fremdeinwirkung von der Straße abgekommen und verunfallt. Der 21-jährige Fahrer befuhr gegen 20.06 Uhr die Landesstraße L 3237 von Witzenhausen in Richtung Kleinalmerode, geriet dann in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und landete in der Folge im Straßengraben. Anschließend drehte sich das Fahrzeug mehrfach und kam dann über 70 Meter weiter entgegengesetzt zur Fahrtrichtung zum Stehen. Bei dem Unfall gingen neben dem Fahrzeug mit wirtschaftlichem Totalschaden u.a. auch zwei Leitpfosten und ein Verkehrszeichen zu Bruch. Der Gesamtschaden wird auf 14.000 Euro beziffert. Neben der Polizei musste auch die zuständige Straßenmeisterei zur Straßenreinigung ausrücken. Darüber hinaus musste ein Abschleppdienst zur Abschleppung des Fahrzeugs verständigt werden.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell