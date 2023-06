Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Glück im Unglück - Bundespolizei ermittelt nach Sturz ins Gleisbett

Essen (ots)

Gestern Mittag (01. Juni) fiel ein 45-Jähriger im Essener Hauptbahnhof in den Gleisbereich. Eine einfahrende S-Bahn überfuhr ihn daraufhin. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Gegen 13:30 Uhr alarmierten Bahnmitarbeiter die Bundespolizei in Essen. Ein Reisender soll im Hauptbahnhof von einem Zug erfasst worden sein. Sofort forderten die Bundespolizisten weitere Rettungskräfte an, sperrten die betroffenen Gleise und begaben sich zum Unfallort. An einem Bahnsteig trafen die Beamten den Verunfallten an. Diesem ist bereits von Reisenden aus dem Streckenbereich geholfen worden und wies mehrere blutende Verletzungen auf. Sanitäter der Feuerwehr Essen versorgten ihn vor Ort und brachten ihn wenig später mit mehreren Frakturen in ein Krankenhaus. Nach derzeitigen Kenntnisstand waren die Verletzungen nicht lebensgefährlich.

Bundespolizisten ermittelten derweil, dass der Essener auf dem Bahnsteig am Gleis 7, vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung, ins Taumeln geraten war und schließlich in das Gleisbett fiel. Eine zu diesem Zeitpunkt auf dem besagten Gleis einfahrende S-Bahn überfuhr den 45-Jährigen und touchierte ihn dabei im Bereich des ersten Drehgestells. Passanten konnten dem Mann anschließend mit zunächst augenscheinlich leichten Verletzungen unter dem Zug hervorholen und zurück auf einen Bahnsteig bringen.

Die Einsatzkräfte vernahmen im Rahmen der Ermittlungen Zeugen und sicherten mehrere Aufzeichnungen von Videokameras. Der Triebfahrzeugführer des S-Bahn erlitt einen Schock und musste seinen Dienst abbrechen.

Der Bahnverkehr im Essener Hauptbahnhof war bis ca. 14:45 Uhr beeinträchtigt.

