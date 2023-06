Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Kabel entwendet - Bundespolizei nimmt Verurteilten fest

Mülheim - Wuppertal (ots)

Gestern Abend (31. Mai) vollstreckten Bundespolizisten in Mülheim-Styrum einen Haftbefehl. Der Mann hatte zuvor mehrere Meter Kabel an einer Bahnstrecke entwendet.

Gegen 23:45 Uhr stellten Bahnmitarbeiter einen 38-Jährigen im Gleisbereich in Mülheim (Ruhr)-Styrum fest. Dieser soll zuvor insgesamt ca. 75 Meter Weichenheizungskabel geschnitten und entwendet haben. Die Sicherheitsmitarbeiter haben diesen an der Strecke bemerkt und ihn dann mit einem Nachtsichtgerät beobachten können. Anschließend stellten sie ihn noch bevor er die Kabel abtransportieren konnte. Ein 60-jähriger Zeuge habe einen Transporter am Standstreifen unter einer Bahnbrücke auf der Autobahn (A40) stehen sehen. Zudem habe er Schritte gehört, jedoch keine Person in der Nähe der Gleise festgestellt. Wenige Minuten später habe sich das Fahrzeug jedoch nicht mehr an der besagten Stelle befunden.

Die Bundespolizisten durchsuchten den serbischen Staatsbürger und fanden einen Personalausweis auf. Überprüfungen ergaben, dass die Staatsanwaltschaft Wuppertal nach dem Mann fahnden ließ. Das Amtsgericht Wuppertal hatte den Gesuchten rechtskräftig im Januar 2021 wegen Bedrohung zu einer Gesamtgeldstrafe von 70 Tagessätzen zu je 14,- Euro verurteilt.

Da der Verurteilte die geforderte Summe bisher nur in Teilen beglichen hatte, muss er nun die Ersatzfreiheitsstrafe von 67 Tagen in einer Justizvollzugsanstalt verbüßen.

Die Bundespolizei leitete Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein.

