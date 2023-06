Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet Mann mit drei Haftbefehlen

Münster (ots)

Am Mittwochnachmittag (31.Mai) haben Beamte der Bundespolizei im Hauptbahnhof Münster einen 34-jährigen Mann verhaftet. Die Staatsanwaltschaft Münster suchte ihn mit gleich drei Haftbefehlen. Das Amtsgericht Warendorf hatte den Mann 2018 und 2021 wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, Diebstahl und Sachbeschädigung in 27 Fällen zu Freiheitsstrafen von insgesamt zwei Jahren und einem Monat verurteilt. Hiervon verbüßte der in Warendorf geborene Mann knapp 9 Monate, entzog sich jedoch der weiteren Strafvollstreckung, weshalb die Staatsanwaltschaft Münster die Haftbefehle erließ. Die Bundespolizisten verhafteten den Deutschen und lieferten ihn für die nächsten 16 Monate in eine Justizvollzugsanstalt ein.

