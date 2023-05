Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Versuchter Einbruch in katholisches Pfarramt

Thalfang (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag, den 23.05.2023, versuchten bislang unbekannte Täter in das katholische Pfarramt Thalfang einzudringen. Dabei versuchte man sich unter enormer Kraftaufwendung durch Aufhebeln der Hintertür Zugang zum Pfarramt zu verschaffen. Ein Eindringen in das Gebäude gelang den Tätern jedoch nicht, vermutlich dem Umstand geschuldet, dass die Tür zum Tatzeitpunkt ordnungsgemäß mittels Schlüssel verriegelt wurde. Durch die Tatausführung entsteht Sachschaden im unteren dreistelligen Bereich. Ein möglicher Tatzusammenhang zu dem Einbruch in die Büroräumlichkeiten der evangelische Kirchengemeinde in Thalfang, am 21.05.2023, kann nicht ausgeschlossen werden.

Zeugen der Tat werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell