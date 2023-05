POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht im Parkhaus des Klinikum Idar-Oberstein - Zeugen gesucht!

Oberreidenbach (ots) - Bis jetzt noch unbekannte Täter drangen in der Zeit von Sonntag, 21.05.2023, 23.00 Uhr bis Montag, 22.05.2023, 07.15 Uhr in die Räumlichkeiten eines Firmengebäudes in der Straße "Im Wiesengrund" in Oberreidenbach ein. Die Täter gelangten durch ein aufgehebeltes Fenster in das Tatobjekt. Innerhalb des Gebäudes wurden Schubladen, Schränke und sonstige Behältnisse durchsucht. Mit vorgefundenem ...

