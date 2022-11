Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mehrere Fahrzeugaufbrüche in Mainz-Gonsenheim

Mainz-Gonsenheim (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es in der Philipp-Wasserburg-Straße in Gonsenheim zu mehreren Autoaufbrüchen. An insgesamt an acht Autos wurden durch den oder die bislang unbekannten Täter die Seitenscheibe eingeschlagen und diverse Gegenstände aus dem Fahrzeuginneren gestohlen. Die Mainzer Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.

Die Polizei rät generell, keine Wertgegenstände im Auto zurückzulassen. Auch, wenn sie vermeintlich sicher im Handschuhfach oder nicht sichtbar verstaut sind.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

