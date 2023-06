Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehle auf der Bundesautobahn A 61 und am Flughafen Niederrhein

Kleve - Kempen - Kaldenkirchen - Weeze (ots)

Gleich zwei Fahndungserfolge konnte die Bundespolizei am Mittwoch, 31. Mai 2023 erzielen. Auf der Bundesautobahn A 61 an der Anschlussstelle Kaldenkirchen-Süd überprüfte eine Streifenwagenbesatzung aus Kempen einen 38-jährigen Bulgaren nach der Einreise aus den Niederlanden. Beim Datenabgleich der Personalien in den polizeilichen Fahndungssystemen stellte sich heraus, dass die Staatsanwaltschaft Würzburg den Reisenden mit einem Haftbefehl wegen Steuerhinterziehung suchte. Der Mann zahlte die fällige Geldstrafe und angefallenen Verfahrenskosten in Höhe von 477,50 EUR bei der Bundespolizei ein und konnte somit die ihm drohende 26-tägige Haftstrafe abwenden. Im zweiten Fall kontrollierte die Bundespolizei am Airport Weeze eine 38-jährige Marokkanerin nach der Einreise aus Nador / Marokko. Hier ergab die fahndungsmäßige Personalienüberprüfung in den polizeilichen Datenbeständen, dass die Frau durch die Staatsanwaltschaft Krefeld wegen Betrug gesucht wurde. Auf der Dienstelle am Flughafen Niederrhein zahlte sie dann die Geldstrafe und Verfahrenskosten in Höhe von insgesamt 1089,50 EUR ein und konnte somit die 50-tägige Haftstrafe abwenden.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell