Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Eine Person, drei Haftbefehle - Bundespolizei nimmt gesuchten Mann fest

Düsseldorf (ots)

Während der grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle eines Fluges nach Varna/Bulgarien stellten die Beamten der Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf am gestrigen Mittwochmorgen (31.05.2023) einen 41-jährigen Deutschen fest, der gleich dreifach per Haftbefehl zur Fahndung ausgeschrieben war. Der erste Haftbefehl wurde im Mai 2022 von der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz erlassen. Der zweite im September 2022 von der Staatsanwaltschaft Hagen wegen versuchten Betruges und der dritte im Januar dieses Jahres, ebenfalls von der Staatsanwaltschaft Hagen, wegen Diebstahls geringwertiger Sachen. Durch Zahlung der Geldstrafe in Gesamthöhe von 1.125 Euro vor Ort bei der Bundespolizei, konnte der in Iserlohn lebende Mann die Ersatzfreiheitsstrafen in Gesamthöhe von 60 Tagen jedoch abwenden und anschließend seine Reise nach Bulgarien fortsetzen.

