POL-UL: (HDH) Gerstetten - Teerkolonne präsentierte überteuerte Rechnung

Am Freitagmittag sprach ein bisher unbekannter Mann eine Anwohnerin auf die schadhafte Hofeinfahrt an. Er bot ihr kurzfristig einen neuen Teerbelag zu einem festen Quadratmeterpreis an. Ein Vertrag wurde mündlich geschlossen. Prompt kamen mehrere Fahrzeuge mit französischer Zulassung und die Männer machten sich ans Werk. Diese teerten aber überwiegend die Straße vor dem Grundstück und nur wenige Quadratmeter auf der eigentlich vereinbarten Fläche. Trotzdem präsentierte der Kolonnenführer eine Rechnung über 17.000 EUR. Aufgrund der schockierenden Rechnungshöhe und einem gewissen psychologischen Druck überwies die Anwohnerin sofort und online mehrere tausend Euro als Anzahlung. So schnell wie sie gekommen waren, waren alle Arbeiter auch wieder weg.

