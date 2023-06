Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Den richtigen Riecher gehabt: Bundespolizei fertigt Strafanzeige

Bonn (ots)

Am 31.05.2023 gegen 18 Uhr kontrollierte die Bundespolizei in Bonn am Hauptbahnhof eine 21-jährige Frau, von der ein starker Marihuana Geruch ausging. Nicht ohne Grund, denn die Beamten fanden mehrere Gramm Cannabiskraut.

Gestern Abend fiel den Bundespolizisten in Bonn am Hauptbahnhof ein starker Marihuana Geruch auf, der von einer jungen Dame ausging. Die Streife kontrollierte die Koblenzerin und fand bei ihr insgesamt 4,3 Gramm Marihuana in einem Verschlusstütchen. Die Beamten nahmen die Frau mit zur Dienststelle. Dort fertigten sie eine Strafanzeige und stellten das Betäubungsmittel sicher.

Die 21-Jährige erwartet nun ein Strafverfahren durch die Polizei in Bonn wegen einem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz.

