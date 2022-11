Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Zweiter Einbruch in einer Woche

Kaiserslautern (ots)

Innerhalb weniger Tage ist eine Gaststätte in der Pariser Straße zum zweiten Mal zum Ziel von Einbrechern geworden. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (1./2. November) verschafften sich die Täter erneut durch ein Fenster Zutritt zu den Räumen. Und wie bereits beim Einbruch am vergangenen Wochenende (wir berichteten: https://s.rlp.de/26QWt) hatten die Unbekannten auch diesmal die Darts-Automaten im Visier. Ihre Beute: 12 Euro Münzgeld.

Hinweise auf mögliche Täter gibt es bislang nicht. Die Tatzeit liegt in diesem Fall zwischen Dienstag, 18 Uhr, und Mittwoch, 8.30 Uhr. Zeugen, denen in diesem Zeitraum etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 bei der Kriminalpolizei zu melden. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell