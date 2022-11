Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Schlägereien am Donnerstag

Kaiserslautern (ots)

Eine Messerstecherei mit mehreren Beteiligten ist am Donnerstagnachmittag aus der Altenwoogstraße gemeldet worden. Nach Zeugenangaben war es gegen 17 Uhr zwischen zwei Gruppen zu der Auseinandersetzung gekommen. Vor Ort stellte sich heraus, dass es sich nicht um eine Messerstecherei handelte. Ein Streit war in eine körperliche Auseinandersetzung übergegangen. Ein 16-Jähriger erlitt dabei eine Wunde am Kopf und musste durch den Rettungsdienst behandelt werden. Die weiteren Beteiligten der Schlägerei waren geflüchtet. Drei Stunden später wurde die Polizei zu einer weiteren Schlägerei in der Vogelhammerstraße gerufen. Hier hatten mehrere Unbekannte auf einen 18- und einen 19-Jährigen eingeschlagen. Bevor die Streife eintraf, waren die Täter zunächst fußläufig die Straße entlang und dann in mehreren Autos geflüchtet. Aufgrund der Aussagen der Zeugen geht die Polizei derzeit davon aus, dass die beiden Schlägereien in Verbindung stehen. Die weiteren Ermittlungen laufen. |elz

