Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Zeugen nach Unfall gesucht

Haren (ots)

Am Freitagabend kam es auf der Landegger Straße in Haren zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrer eines VW war gegen 23.45 Uhr in Richtung Landegge unterwegs. Da aus bislang ungeklärter Ursache vermutlich die Beleuchtung des Autos nicht angeschaltet war, fuhr der Fahrer eines Caddy auf den VW auf. Der VW-Fahrer flüchtete daraufhin zu Fuß in unbekannte Richtung. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 16.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Haren unter der Rufnummer 05932/72100 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell